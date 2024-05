Significato della soluzione per: Un fucile micidiale

Sostantivo

La lupara è un tipo di munizionamento a pallettoni per fucili con canna ad anima liscia. Il termine è originario dell'Italia meridionale, con riferimento ai lupi. Per estensione, il termine viene ormai unicamente utilizzato per indicare un fucile da caccia a canne affiancate e accorciate per facilitarne l'occultamento (c.d. doppietta a canne mozze).

lupara ( approfondimento) f (pl.: lupare)

(Munizionamento) Tipo di cartucce a pallettoni per fucili da caccia. (Arma) Per estensione, il termine viene comunemente usato per indicare una doppietta a canne mozze.

Sillabazione

lu | pà | ra

Etimologia / Derivazione

Da lupo, in quanto era un munizionamento usato spesso per cacciare i lupi.