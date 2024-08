La Soluzione ♚ I fucili a canne mozze La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : LUPARE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente LUPARE

Curiosità su I fucili a canne mozze: Allo stesso tempo in Sicilia questo termine si usa anche per indicare tipo di un fucile segato conosciuto anche come fucile a canne mozze. La lupara è un tipo di munizionamento a pallettoni per fucili con canna ad anima liscia. Per estensione, il termine viene ormai unicamente utilizzato per indicare un fucile da caccia a canne affiancate e accorciate per facilitarne l'occultamento (c. Il termine è originario della Sicilia, con riferimento ai lupi.

