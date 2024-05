La Soluzione ♚ Rende sempre attuale un sistema informatico La soluzione di 13 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : AGGIORNAMENTO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. AGGIORNAMENTO

Significato della soluzione per: Rende sempre attuale un sistema informatico Un aggiornamento software (in lingua inglese upgrade, update), in informatica, si riferisce al processo di sostituzione di un componente software di un sistema informatico con un componente di uguale funzione più recente, In riferimento al programma si utilizza il termine patch. Upgrade e Update non sono la stessa cosa.

Altre Definizioni con aggiornamento; rende; sempre; attuale; sistema; informatico;