Riporta allo stato iniziale un sistema informatico - Cruciverba

Il processo di reset di un sistema informatico riporta tutte le sue componenti allo stato iniziale, eliminando eventuali modifiche o configurazioni precedenti. Durante un reset, vengono cancellati i dati temporanei, le impostazioni personalizzate e le modifiche apportate dall'utente, riportando il sistema alle impostazioni predefinite. Questo può essere utile in diverse situazioni, come quando si verificano problemi di prestazioni, errori di sistema o conflitti di software. Un reset può essere eseguito a livello di software, ripristinando il sistema operativo o le impostazioni di fabbrica, oppure a livello hardware, ad esempio tramite un pulsante di reset sulla scheda madre del computer.

