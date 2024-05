La Soluzione ♚ Nasce dai monti Sudeti La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ODER . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ODER

Significato della soluzione per: Nasce dai monti sudeti L'Oder (in ceco e in polacco Odra, in tedesco Oder) è un fiume dell'Europa centrale che attraversa la Repubblica Ceca, la Germania e la Polonia e sfocia nel Mar Baltico presso Swinoujscie. Con il suo affluente Neiße segna per un lungo tratto il confine tra la Germania e la Polonia (linea Oder-Neiße). Il delta del fiume chiamato Oderbruch ha ricevuto nel 2021 il Marchio del patrimonio europeo.

Altre Definizioni con oder; nasce; monti; sudeti;