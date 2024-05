La Soluzione ♚ È Jack Sparrow nella serie dei pirati dei caraibi La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : DEPP . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. DEPP

Significato della soluzione per: E jack sparrow nella serie dei pirati dei caraibi Johnny Depp, all'anagrafe John Christopher Depp II (Owensboro, 9 giugno 1963), è un attore, regista, produttore cinematografico e musicista statunitense. La sua carriera è iniziata negli anni ottanta con piccoli ruoli in film come Nightmare - Dal profondo della notte, Platoon e, soprattutto, nella serie televisiva I quattro della scuola di polizia. Negli anni novanta si è imposto come una delle più grandi e talentuose star della sua epoca, grazie al suo sodalizio col regista Tim Burton, per il quale recita in numerosi cult come Edward mani di forbice, Ed Wood, Il mistero di Sleepy Hollow, e ad altre interpretazioni degne di nota, come in Cry Baby, Buon compleanno Mr.

