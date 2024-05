La Soluzione ♚ Il Kevin protagonista della serie House of cards La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SPACEY . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SPACEY

Significato della soluzione per: Il kevin protagonista della serie house of cards Kevin Spacey Fowler (South Orange, 26 luglio 1959) è un attore e produttore cinematografico statunitense con cittadinanza britannica. Nel corso della sua carriera ha vinto per due volte il Premio Oscar, nel 1996 come miglior attore non protagonista per I soliti sospetti e nel 2000 come miglior attore protagonista per American Beauty, performance che gli ha fruttato anche il Premio BAFTA e lo Screen Actors Guild.

