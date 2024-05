Johnny è Jack Sparrow

Inglese

Aggettivo

Curiosità su: I Deep Purple sono un gruppo musicale hard rock britannico formatosi a Hertford nel 1968. Insieme a gruppi come i Led Zeppelin e i Black Sabbath, sono considerati fra i principali pionieri del genere hard rock e tra i precursori dell'heavy metal. Vengono considerati una delle band più influenti del panorama musicale degli anni settanta, con un substrato musicale molto vario, che spazia dal blues al rock and roll, dal funk al jazz e al folk, dalla musica orientale alla musica classica, fino all'R&B, a cui unirono un notevole virtuosismo tecnico. Il suono della band comprende anche elementi di rock progressivo, genere in auge nel periodo. Hanno venduto più di 100 milioni di copie senza contare le enormi vendite di bootleg, ovvero il traffico di dischi illegali registrati durante le esibizioni dal vivo. Il gruppo fu inserito nel Guinness dei primati come band più rumorosa del mondo a seguito di un concerto al Rainbow Theater di Londra nel 1972 durante il quale tre spettatori persero conoscenza a causa dei 117 dB raggiunti.

deep (comparativo deeper, superlativo deepest)

profondo scuro, cupo (di colori) a rich deep green, un bel verde intenso basso (di un suono) a deep roar, un basso ruggito molto sentito deep respect, un profondo rispetto (senso figurato) grosso, enorme you are in deep trouble, sei in grossi guai

Avverbio

deep

profondamente

Sostantivo

deep

fondo

Pronuncia

IPA: /di:p/

Etimologia / Derivazione

dall'anglosassone deop, di origine germanica

Sinonimi

deeply (avverbio)