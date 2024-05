La Soluzione ♚ Un gusto di gelati e yogurt La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CAFFÈ . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CAFFÈ

Significato della soluzione per: Un gusto di gelati e yogurt Il caffè (in arabo , qahwa) è una bevanda ottenuta dai semi macinati di alcuni alberelli tropicali appartenenti al genere Coffea, parte della famiglia delle Rubiacee, un gruppo di angiosperme che comprende oltre 600 generi e 13 500 specie. Sebbene all'interno del genere Coffea ne siano state identificate e descritte oltre 100, commercialmente le diverse specie di origine sono presentate come diverse varietà di caffè; le più diffuse sono l'arabica e la robusta.

