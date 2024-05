La Soluzione ♚ Festa composita festival fra La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : KERMESSE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. KERMESSE

Significato della soluzione per: Festa composita festival fra Il termine francese kermesse (o kermis o kirmess), derivato dall'olandese kerkmesse (letteralmente "messa della chiesa"), indicava originariamente la messa detta nell'anniversario della fondazione di una chiesa cristiana (o della sua parrocchia) e in onore del patrono. Nei Paesi Bassi, in Belgio, in Europa centrale e in alcuni luoghi della Francia settentrionale queste celebrazioni si svolgono regolarmente ogni anno con una festa solenne, accompagnata da processioni, mascherate, balli, spari e mercato.

