La Soluzione ♚ La valuta ufficiale della Giordania La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : DINARO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. DINARO

Significato della soluzione per: La valuta ufficiale della giordania Il dinaro serbo (plurale: dinara, in serbo , ) è la valuta della Serbia. Già in passato è esistita un'altra moneta con lo stesso nome, che era la valuta del Principato, poi Regno di Serbia tra il 1868 ed il 1920. La provincia autonoma del Kosovo ha usato il marco tedesco tra il 1980 ed il 2002, quando ha adottato l'euro. Il dinaro serbo attuale è la continuazione dell'ultimo dinaro jugoslavo.

Altre Definizioni con dinaro; valuta; ufficiale; giordania;