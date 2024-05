La Soluzione ♚ Un tipo di elicottero La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : BIROTORE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. BIROTORE

Significato della soluzione per: Un tipo di elicottero Il motore Wankel è un motore a combustione interna rotativo (il pistone non ha moto rettilineo alternato ma ruota intorno a un asse); l'impianto di alimentazione ha travasi posizionati o nella cassa statorica trocoidale (posizione periferica) oppure nelle piastre laterali della camera statorica (posizione laterale) e scarica i prodotti esausti (gas) tramite un impianto di scarico che presenta luci in posizione periferica o laterale.

