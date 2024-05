La Soluzione ♚ Stabilimenti per bagni La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : TERME . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TERME

Significato della soluzione per: Stabilimenti per bagni Le terme sono strutture che sorgono in corrispondenza delle sorgenti termali e che sono dotate di impianti per la somministrazione di idroterapie. L'acqua erogata dalla sorgente termale è calda, con temperature che possono arrivare anche a 100 °C, e di origine profonda, legata a passati fenomeni vulcanici. L'edificio, pubblico o privato, che ospiti all'interno o sorga in prossimità di tali luoghi è detto impianto termale, stabilimento termale o stazione termale.

