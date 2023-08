I bagni per le pelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I bagni per le pelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CONCE

Significato/Curiosita : I bagni per le pelli

Vengono sottoposte le pelli al fine di conservarle e lavorarle. l'industria conciaria è il settore industriale che produce pelli e cuoio destinate prevalentemente... Nell'ambito delle conce minerali, oltre alla già descritta concia al cromo, esistono la concia all'alluminio, allo zirconio, al titanio. queste conce agiscono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

