La Soluzione ♚ I sostegni nel caminetto La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ALARI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ALARI

Significato della soluzione per: I sostegni nel caminetto L'alare è uno strumento di ferro o altro materiale metallico usato nei caminetti. Ce ne sono diversi tipi, semplici staffe usate in coppia, o strutture più complesse, hanno due scopi: tenere sollevati dal fondo i ceppi per permettere una migliore ossigenazione e mantenere in posizione la struttura data ai pezzi di legno impedendo che durante la combustione si muovano e cadano al di fuori del focolare.

