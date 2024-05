La Soluzione ♚ Rispettare un impegno o una promessa La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ONORARE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ONORARE

Significato della soluzione per: Rispettare un impegno o una promessa Il Premio Oscar alla carriera (in originale, dal 1929, Special Academy Award oppure Special Academy Award for Career Achievement o Honorary Academy Award for Career Achievement), anche chiamato Premio Oscar onorario (Honorary Oscar) viene assegnato senza regolarità per celebrare i conseguimenti che non sono coperti dagli Academy Awards competitivi. Nei primi anni veniva spesso usato per premiare conseguimenti che non rientravano nelle categorie esistenti, e ciò portò con il tempo alla creazione di diverse nuove categorie (come il miglior film straniero, nel 1956).

Altre Definizioni con onorare; rispettare; impegno; promessa;