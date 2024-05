La Soluzione ♚ Polvere blu usata in agricoltura come fungicida La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : VERDERAME . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. VERDERAME

Significato della soluzione per: Polvere blu usata in agricoltura come fungicida Verdigris o verderame è il nome comune per un pigmento verde ottenuto attraverso l'applicazione di acido acetico su lastre di rame, o la naturale patina formata quando rame, ottone o bronzo vengono logorati ed esposti all'aria o all'acqua di mare per un lungo periodo.

Altre Definizioni con verderame; polvere; usata; agricoltura; come; fungicida;