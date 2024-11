Polvere bianca usata per fare il pane: Soluzione Cruciverba - Farina

Soluzione alla definizione del cruciverba

FARINA

Curiosità e significato della parola Farina

Spelling fonetico della soluzione

F Foxtrot

A Alfa

R Romeo

I India

N November

A Alfa

Definizioni correlate con la soluzione - Farina

Il Giuseppe presidente del Milan dal 1982 al 1986 Con quella di grano duro si fanno gli spaghetti Dev essere del proprio sacco Un alimento per neonati Se ne fa polenta Serve per fare dolci Il prodotto dell essiccatura e macinatura delle castagne Può diventare pane Si usa per chiarificare liquidi

