La Soluzione ♚ Manifestata come un emozione La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ESPRESSA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Manifestata come un emozione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ESPRESSA

Significato della soluzione per: Manifestata come un emozione L'Espresso è una rivista italiana fondata nel 1955. Il primo numero è andato in edicola il 2 ottobre 1955. Si definisce nella testata «settimanale di politica, cultura ed economia». È uno dei due settimanali italiani più importanti; l'altra è la rivista conservatrice Panorama. Dal luglio 2023 è edito dalla Ludoil Energy SpA di Donato Ammaturo. Dal 15 settembre 2023 esce in edicola il venerdì, riprendendo lo storico giorno di uscita (dal 7 agosto 2016 al 10 settembre 2023 è uscito la domenica in abbinamento obbligatorio con il quotidiano la Repubblica).

Altre Definizioni con espressa; manifestata; come; emozione;