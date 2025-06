Si perdono per l emozione nei cruciverba: la soluzione è Sensi

Home / Soluzioni Cruciverba / Si perdono per l emozione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si perdono per l emozione' è 'Sensi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SENSI

Curiosità e Significato... La parola Sensi è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sensi.

Perché la soluzione è Sensi? Sensi indica le facoltà attraverso cui percepiamo il mondo: vista, udito, tatto, gusto e olfatto. Sono strumenti fondamentali per interpretare le emozioni e le esperienze quotidiane. Quando si perdono per l'emozione, si può dire che i sensi si amplificano o si confondono, rendendo tutto più intenso e coinvolgente. In sostanza, i sensi sono il ponte tra il nostro spirito e ciò che ci circonda.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:I primi si perdono sempreCi si reca per chiedere umilmente perdonoSi perdono aspettandoSi perdono bighellonandoSe essi si perdono

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si perdono per l emozione", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

N Napoli

S Savona

I Imola

I T T A O N A C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CATATONIA" CATATONIA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.