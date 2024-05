La Soluzione ♚ Gli aerei d alta quota hanno quello di ossigeno La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : INALATORE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Gli aerei d alta quota hanno quello di ossigeno. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. INALATORE

Significato della soluzione per: Gli aerei d alta quota hanno quello di ossigeno Un inalatore è un dispositivo medico usato per somministrare medicinali attraverso i bronchi e i polmoni. È utilizzato prevalentemente per il trattamento dell'asma e delle malattie polmonari croniche ostruttive (BPCO), ma anche per la somministrazione di altri farmaci, ad esempio l'antinfluenzale Zanamivir. La somministrazione diretta dei farmaci per via inalatoria permette di utilizzare dosi più basse che in quella per via sistemica, minimizzando gli effetti collaterali, e garantisce maggiore rapidità d'azione.

Altre Definizioni con inalatore; aerei; alta; quota; hanno; quello; ossigeno;