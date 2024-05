La Soluzione ♚ Fanno vincere meno dei terni La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : AMBI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. AMBI

Significato della soluzione per: Fanno vincere meno dei terni Il Paisley è un disegno ottenuto raffigurando il boteh o buta, un motivo vegetale a forma di goccia, di origine persiana. Tali disegni sono divenuti molto popolari in Occidente nel XVIII e XIX secolo, a seguito delle importazioni provenienti dall'India britannica, in particolare riprodotti sugli scialli del Kashmir, e poi imitati localmente. Dopo un periodo di iato, sono tornati popolari negli anni '60 per la loro similitudine con i pattern psichedelici, tipici della cultura LSD.

Altre Definizioni con ambi; fanno; vincere; meno; terni;