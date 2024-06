Le coppie al Lotto

: Il perinèo è uno spazio anatomico, che osservato in un individuo umano posto in posizione dorso-sacrale, detta anche posizione ginecologica (sdraiato sul dorso con le cosce e le gambe flesse e allargate), risulta delimitato in alto dallo scroto per gli individui di sesso maschile o dall'estremità inferiore dell'orifizio vaginale per individui di sesso femminile, mentre in basso è delimitato dall'ano per ambi i sessi.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: ambi m pl . plurale di ambo. Sostantivo, forma flessa: ambi m pl . plurale di ambo. Sillabazione: àm | bi. Pronuncia: IPA: /'am.bi/ . Etimologia / Derivazione: vedi ambo .