La Soluzione ♚ Il Bruce protagonista di Die Hard La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : WILLIS . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il Bruce protagonista di Die Hard. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. WILLIS

Significato della soluzione per: Il bruce protagonista di die hard Walter Bruce Willis (Idar-Oberstein, 19 marzo 1955) è un attore e musicista statunitense. Dopo essersi affermato nel telefilm Moonlighting (1985-1989), ha raggiunto piena notorietà interpretando il poliziotto John McClane nella serie cinematografica Die Hard, che lo ha reso una delle più popolari star del cinema d'azione di sempre. Oltre a Die Hard, i suoi ruoli più famosi includono quelli nei film L'ultimo boy scout (1991), Pulp Fiction (1994), L'esercito delle 12 scimmie (1995), Il quinto elemento (1997), Armageddon - Giudizio finale (1998), The Sixth Sense - Il sesto senso (1999), Unbreakable - Il predestinato (2000), FBI: Protezione testimoni (2000), L'ultima alba (2003), Sin City (2005), Slevin - Patto criminale (2006), la serie di film The Expendables (2010), Red (2010), Looper (2012), Glass (2019).

