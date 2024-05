La Soluzione ♚ L attore protagonista di High school musical La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ZAC EFRON . Ecco la soluzione verificata per la definizione L attore protagonista di High school musical. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ZACEFRON

Significato della soluzione per: L attore protagonista di high school musical Zachary David Alexander Efron noto semplicemente come Zac Efron (San Luis Obispo, 18 ottobre 1987) è un attore, cantante e produttore cinematografico statunitense. La carriera di Zac Efron nasce agli inizi degli anni 2000 ed è divenuto famoso per il suo ruolo di Troy Bolton nel film TV della Disney High School Musical, dopo la serie della WB Summerland e dopo il film Hairspray - Grasso è bello, versione cinematografica dell'omonimo musical di Broadway.

Altre Definizioni con zac efron; attore; protagonista; high; school; musical;