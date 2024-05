Il Bruce che è Batman

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Inglese

Nome proprio

Curiosità su: John Wayne, pseudonimo di Marion Robert Morrison (Winterset, 26 maggio 1907 – Los Angeles, 11 giugno 1979), è stato un attore statunitense. Soprannominato Duke (Duca), cominciò la carriera con il cinema muto negli anni venti, diventando poi fra gli anni quaranta e gli anni settanta uno degli attori più famosi del mondo, celebre soprattutto per i suoi film western, ma anche per molti altri ruoli in generi differenti. S'identificò nel ruolo dell'eroe senza macchia e senza paura, rude ma generoso ed è considerato un'icona del cinema statunitense: l'American Film Institute l'ha inserito al tredicesimo posto tra le più grandi star della storia del cinema.

Wayne