La Soluzione ♚ Un affascinante metropoli La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PARIGI .

Significato della soluzione per: Un affascinante metropoli Parigi (AFI: /pa'rii/; in francese Paris, pronuncia /pai/; con riferimento alla città antica, Lutezia, in francese Lutèce /lyts/, dal latino Lutetia Parisiorum) è la capitale e la città più popolata della Francia, capoluogo della regione dell'Île-de-France e l'unico comune a essere nello stesso tempo dipartimento, secondo la riforma del 1977 e i dettami della legge PML che espansero i vecchi confini comunali.

