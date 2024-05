La Soluzione ♚ Metropoli nigeriana La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LAGOS . Ecco la soluzione verificata per la definizione Metropoli nigeriana. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Metropoli nigeriana: Mediterraneo nella capitale algerina, e termina sulla costa atlantica nella metropoli nigeriana lagos. la prima parte del percorso consiste nell'attraversamento... Lagos (AFI: /'lagos/; in inglese: ['legs], Èkó in lingua yoruba) è una città della Nigeria di 16.348.100 abitanti, che conta pertanto la seconda area urbana più popolosa dell'Africa dopo quella del Cairo. La sua area metropolitana supera i 21 milioni di abitanti, risultando la quattordicesima più popolosa al mondo e la più popolosa tra le città africane. Capitale fino al 1991 quando la sede del governo fu spostata ad Abuja, resta il centro commerciale ed economico dello Stato. La città si sta rendendo protagonista di un'enorme crescita demografica negli ultimi anni, tanto da essere stata considerata prima città in Africa e settima nel ...

