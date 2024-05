Uscì dal Labirinto di Creta

Significato della soluzione per: Usci dal labirinto di creta

Nome proprio

Teseo (in greco antico: Tse, Theseus; in latino Thèseus) è un personaggio della mitologia greca e decimo mitologico re di Atene, figlio di Etra, Egeo e di Poseidone, con cui Etra aveva giaciuto la stessa notte in cui era andata a letto con il re di Atene. Il suo nome ha la stessa radice di thesis e tithenai, come Teti (in greco antico: , Tethýs), la Dea Creatrice, la quale, racconta Omero, si unì con Oceano per generare tutti gli Dei.

Arianna ( approfondimento) f (m Arianno)

nome proprio di persona femminile

Etimologia / Derivazione

deriva dal greco "ariadne" cioè casta, pura, molto sacra. In latino è un nome della 1° declinazione Ariadna,ae. Arianna era la figlia di Minosse, re di Creta, aiutò Teseo, con il suo famoso filo, ad uscire vivo dal labirinto dopo aver ucciso il minotauro. Il calendario cristiano dedica il 18 settembre a Sant'Arianna, martire in Frigia nel III secolo. In alcuni posti questa ricorrenza cade il giorno prima, 17 settembre.

