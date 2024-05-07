Fece rinchiudere il Minotauro nel Labirinto di Creta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fece rinchiudere il Minotauro nel Labirinto di Creta' è 'Minosse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MINOSSE

Perché la soluzione è Minosse? Le minosse fu il re di Creta che, secondo la mitologia, ordinò di intrappolare il Minotauro nel labirinto progettato da Dedalo. Questa figura mitologica, metà uomo e metà toro, rappresentava una creatura temuta che minacciava la sicurezza dell’isola. La costruzione del complesso labirinto servì a contenere questa bestia e a proteggere gli abitanti. La storia di minosse e del Minotauro è tra le più note del mondo antico, simbolo di mistero e paura.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fece rinchiudere il Minotauro nel Labirinto di Creta" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fece rinchiudere il Minotauro nel Labirinto di Creta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Le 7 lettere della soluzione Minosse:

M Milano I Imola N Napoli O Otranto S Savona S Savona E Empoli

