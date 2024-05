Significato della soluzione per: Si spendevano a madrid

La peseta è stata la valuta della Spagna e di Andorra (ad Andorra insieme al franco francese) precedente all'euro, cioè fino al 1999. Era in origine divisa in 100 céntimos o, in modo informale, 4 reales. Il codice ISO 4217 era ESP. La peseta (P) fu introdotta nella seconda metà del XIX secolo quando la Spagna si stava preparando ad entrare nell'Unione monetaria latina. La Spagna fu ammessa nel 1868, lo stesso anno in cui fu coniata la prima peseta.

peseta ( approfondimento) f sing (pl.: pesetas)

(storia) (economia) moneta d'argento dell'impero spagnolo, istituita in origine come frazione della moneta da otto reali unità monetaria di Spagna dal 1868 al 2002

pe | sè | ta

Da peso