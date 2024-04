La Soluzione ♚ Si spendevano in Austria prima dell arrivo dell euro

La definizione e la soluzione di 8 lettere: Si spendevano in Austria prima dell arrivo dell euro. SCELLINI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Si spendevano in austria prima dell arrivo dell euro: della arrivo della euro" Scellino è il nome usato in lingua italiana per indicare monete di vari paesi corrispondenti al soldo, la moneta pari a un ventesimo di libbra di Carlo Magno. Lo scellino valeva quindi 12 denari (pfennig, penny ecc.). Questo nome è stato usato sia in monete oramai non più in uso che per indicare monete e valute ancora in circolazione. Si pensa che la parola derivi dalla radice skell-, "suonare/risuonare", con il suffisso diminutivo -ing ed è ...

