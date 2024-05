Significato della soluzione per: La serie a dei piloti

Locuzione nominale

La Formula 1, in sigla F1, in inglese Formula One e indicata in italiano come Formula Uno, è la massima categoria di vetture monoposto a ruote scoperte da corsa su circuito definita dalla Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA). La categoria è nata nel 1948 (in sostituzione della Formula A, a sua volta sorta solo due anni prima, nel 1946), diventando poi a carattere mondiale nella stagione 1950.

formula uno ( approfondimento) f

(sport) principale categoria tecnologica e prestazionale dell'automobilismo sportivo

Sillabazione

fòr | mu | la - u | no

Pronuncia

IPA: /'frmula'uno/