La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Scabro non levigato

Aggettivo

Fox Terrier è il nome che viene dato a due distinte razze canine riconosciute inizialmente dal Kennel Club inglese. Fanno entrambe parte del terzo gruppo canino, quello dei terrier. Per quanto il nome sia il medesimo esistono due razze distinte che portano il nome fox terrier: il fox terrier a pelo liscio ( in inglese smooth fox terrier) e il fox terrier a pelo ruvido (in inglese wire fox terrier).

ruvido m sing

difforme al tatto

Sillabazione

rù | vi | do

Pronuncia

IPA: /'ruvido/

Etimologia / Derivazione

dal latino rugidus che deriva da ruga cioè "grinza, ruga"; significa quindi "grinzoso"

Sinonimi

rugoso, scabro, scabroso, irregolare, grinzoso, zigrinato, aspro, granuloso, grossolano

( senso figurato ) rude, scontroso, scortese, brusco, burbero, maleducato, sgarbato, villano, zotico, rustico

rude, scontroso, scortese, brusco, burbero, maleducato, sgarbato, villano, zotico, rustico (senso figurato) (di modo) asciutto, brusco, rozzo, rude, sbrigativo, scontroso, scostante, sgarbato, spiccio

Contrari

liscio, levigato, piano, regolare

(senso figurato) attento, delicato, fine, garbato, gentile, educato, raffinato





Parole derivate