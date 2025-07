Una delle sensazioni tattili nei cruciverba: la soluzione è Ruvido

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una delle sensazioni tattili' è 'Ruvido'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RUVIDO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Ruvido, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ruvido? Ruvido descrive una superficie che offre una sensazione tattile disomogenea e leggermente abrasiva, come la corteccia di un albero o la carta vetrata. È usato anche in senso figurato per indicare qualcosa di poco raffinato o poco delicato. In breve, rappresenta quella sensazione di asperità che si percepisce toccando qualcosa con una superficie ruvida.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una delle sensazioni tattili", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

U Udine

V Venezia

I Imola

D Domodossola

O Otranto

U R E C O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CUORE" CUORE

