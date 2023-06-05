Scabro

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Scabro' è 'Ruvido'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RUVIDO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Scabro" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scabro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Ruvido? Il termine scabro si riferisce a una superficie ruvida, aspra al tatto e spesso difficile da lisciare. La qualità di questa superficie si manifesta attraverso una consistenza dura e irregolare, che si percepisce chiaramente quando si tocca. La parola si collega strettamente alla descrizione di una texture poco levigata, che può essere attribuita a materiali naturali o a superfici usurate. La caratteristica principale di qualcosa scabro è la sua natura ruvida e irregolare, che si distingue per la sua aspra sensazione.

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Scabro nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ruvido

Se la definizione "Scabro" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scabro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ruvido:

R Roma U Udine V Venezia I Imola D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scabro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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