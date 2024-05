Significato della soluzione per: I sardi possono dirlo per andiamo

Sostantivo

Evelino Aio (L'Aquila, 3 novembre 1945) è un ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 italiano, di ruolo mediano di mischia. Nel 1966 figura nella squadra dell'Esercito durante il servizio di leva, per poi legare il suo nome a quello della squadra della sua città, L'Aquila, con cui rimarrà oltre un decennio e vincerà uno scudetto nella stagione 1968-1969. Raccolse una presenza in nazionale il 5 maggio 1974 nell'incontro di Coppa FIRA 1973-1974 vinto contro la Germania Ovest, in cui mise a referto anche la meta finale.

aio m (pl.: ai)

precettore; anticamente, colui che aveva il compito di educare i figli delle famiglie dell'alta società. e voi mi interrompete continuamente come un aio pedante che mi segnali a ogni passo i miei errori di ortografia (da "Il cimitero di Praga", Umberto Eco, Bompiani 2010, p. 321)

Sillabazione

à | io

Etimologia / Derivazione

Dallo spagnolo ayo (femminile: aya, mastro di casa, custode), la cui origine è incerta (probabilmente gotica).

Sinonimi

precettore, educatore, istitutore