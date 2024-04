La Soluzione ♚ Per i Sardi è Andiamo

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AIÒ

Curiosità su Per i sardi e andiamo: Non sardi, sia agli studiosi di ogni tempo, deve essere considerata autonoma dagli altri sistemi dialettali di area italica, gallica e iberica e pertanto... Aio Locuzio o Aio Loquente (in latino: Aius locutius o Aius Loquens) è una divinità della mitologia romana. Il suo nome può essere tradotto come: "nunzio parlante". Divinità dell'avvertimento misterioso che avvisò Roma dell'invasione dei Galli nel 390 a.C. Aveva un tempio, ma non aveva statue o raffigurazioni. Narra una leggenda che Aio Locuzio avvisò la città di Roma dell'imminente pericolo, ma la voce del Dio non venne ascoltata. Soltanto a pericolo concluso, i Romani compresero e capirono l'aiuto giunto dal dio. Per correggere il loro errore, dedicarono alla divinità un tempio, ma il dio, nonostante il gesto riparatore, non parlò ...

