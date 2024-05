La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Il rivenditore di sigarette e valori bollati

Sostantivo

Una tabaccheria (ufficialmente rivendita) è un negozio dove si vendono sigarette, sigari ed altri prodotti del tabacco, oltre che tutti gli articoli accessori, come fiammiferi e accendini. Spesso sono associate anche alla vendita di valori postali, bollati, ed operano anche come ricevitorie dei giochi pubblici. Nel corso degli anni hanno offerto vari beni; alla fine del XIX secolo venne affidata alle tabaccherie la vendita del chinino di Stato per porre un argine alla diffusione della malaria.

tabaccaio m sing

(professione) chi gestisce una tabaccheria (per estensione) tabaccheria

Sillabazione

ta | bac | cà | io

Pronuncia

IPA: /tabak'kajo/

Etimologia / Derivazione

da tabacco

Sinonimi

( regionale ) tabacchino

tabacchino (per estensione) tabaccheria

Parole derivate

tabaccare, tabaccheria, tabacchicoltura, tabacchiera, tabacchino, tabaccone, tabaccoso, tabacosi, tabagico, tabagismo, tabagista

Termini correlati