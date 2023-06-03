Vecchio marchio popolare di sigarette italiane

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vecchio marchio popolare di sigarette italiane' è 'Nazionali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NAZIONALI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vecchio marchio popolare di sigarette italiane" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vecchio marchio popolare di sigarette italiane". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Nazionali? Le sigarette italiane di una volta erano spesso associate a un marchio molto conosciuto e amato dal pubblico. Questo marchio rappresenta un simbolo di tradizione e cultura, rievocando ricordi di epoche passate e di stili di vita ormai scomparsi. Le nazionali, così chiamate, erano apprezzate per la loro qualità e per il loro ruolo nel panorama del tabacco italiano. La loro presenza ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva degli appassionati.

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Vecchio marchio popolare di sigarette italiane nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Nazionali

La soluzione associata alla definizione "Vecchio marchio popolare di sigarette italiane" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vecchio marchio popolare di sigarette italiane" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Nazionali:

N Napoli A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vecchio marchio popolare di sigarette italiane" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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