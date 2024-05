Significato della soluzione per: Rimettere in ordine i conti di un

Verbo

Transitivo

Per basilica (lat. basilica, dal greco basilik (stoá) "(portico) regio", con riferimento alla struttura dell'Agorà di Atene alla cui tipologia attinsero i Romani), si intende l'edificio pubblico, spesso in comunicazione con il foro, che nell'antica Roma veniva utilizzato come luogo coperto soprattutto per trattare gli affari, sanare le controversie ed amministrare la giustizia. I primi esempi si diffusero in Italia dopo la seconda guerra punica.

sanare (vai alla coniugazione)

far diventare sano

Sillabazione

sa | nà | re

Pronuncia

IPA: /sa'nare/

Etimologia / Derivazione

dal latino sanare che deriva da sanus cioè "sano"

Sinonimi

cicatrizzare, curare, guarire, medicare, risanare, ristabilire,

(di terreno) bonificare, disinfestare, prosciugare, purificare

bonificare, disinfestare, prosciugare, purificare (per estensione) (di situazione) accomodare, aggiustare, appianare, comporre, correggere, emendare, migliorare, recuperare, regolarizzare, rimediare, riparare, risolvere, sistemare









Contrari

aggravare, ammalare, fare ammalare

(di terreno) impaludare, infestare, inquinare

impaludare, infestare, inquinare ( per estensione ) deteriorare, guastare, peggiorare, rovinare, sciupare

deteriorare, guastare, peggiorare, rovinare, sciupare colpire, ferire





Parole derivate