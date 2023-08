Retribuzioni stipendi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Retribuzioni stipendi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : EMOLUMENTI

Denominata "salari e stipendi". i vari ccnl, a parte alcuni casi, hanno superato il concetto di salario e lo hanno assorbito nello stipendio. busta paga in... Il ferragosto" (in lombardo dà ol faravost), che consisteva nel donare emolumenti in denaro o in beni commestibili ai dipendenti in modo che potessero trascorrere...