Significato della soluzione per: Progressione verso la guerra

Sostantivo

Per escalation (in italiano traducibile come "scalata") si intende un processo di crescita progressiva e accelerata di un fenomeno o di un evento; il termine anglosassone deriva dal concetto di "escalator". La locuzione può riferirsi specificatamente a vari significati:

escalation f inv

demandare a qualcun altro (ad esempio a un team di esperti, a un ente superiore di competenza e/o a un fornitore) la risoluzione dell'incidente in corso (forestierismo) aumento di intensità, solitamente usato per indicare situazioni di instabilità in peggioramento (es. escalation di violenza, escalation della potenza di un uragano) la seconda guerra mondiale ha avuto inizio con la prima guerra mondiale con un'escalation catastrofica

Etimologia / Derivazione

dall'inglese escalation

Sinonimi

(per estensione) apice, culmine

Inglese

Sostantivo

escalation (pl.: escalations)

escalation (vedi in italiano)