Il mondo degli investitori

Sostantivo

La Guardia di Finanza (in acronimo G. di F. o GdF) è una delle forze di polizia italiane ad ordinamento militare, con competenza generale in materia economica e finanziaria. È direttamente dipendente dal Ministro dell'economia e delle finanze e guidata dal Comandante generale della Guardia di Finanza. Trae le proprie origini nel 1774 dalla Legione Truppe Leggere ed è istituita nel 1862 come Corpo delle Guardie doganali del Regno d'Italia fino al 1881, allorquando divenne Corpo della Regia Guardia di Finanza.

finanza ( approfondimento) f sing (pl.: finanze)

(economia) insieme di risorse economiche a disposizione di un ente, soprattutto dello stato, per far funzionare un'attività produttiva guardia di finanza : corpo militare col fine di contrastare i reati economici, l'evasione fiscale e il contrabbando

: corpo militare col fine di contrastare i reati economici, l'evasione fiscale e il contrabbando ministero delle finanze : organo dell'amministrazione dello Stato che si occupa delle tasse e delle imposte

: organo dell'amministrazione dello Stato che si occupa delle tasse e delle imposte scienza delle finanze : ramo dell'economia che si occupa dei processi messi in atto dallo stato per raccogliere mezzi e risorse in cambio di servizi

: ramo dell'economia che si occupa dei processi messi in atto dallo stato per raccogliere mezzi e risorse in cambio di servizi ( statistica ) ( matematica ) finanza quantitativa : insieme di aspetti astratti e numerici delle operazioni d'acquisto e vendita di strumenti di pagamento

: insieme di aspetti astratti e numerici delle operazioni d'acquisto e vendita di strumenti di pagamento finanza frattale, uso di procedure derivate dalla geometria frattale per lo studio delle operazioni d'acquisto e vendita di strumenti di pagamento (popolare) inchiesta tributaria plurale di finanza (1) (scherzoso) condizioni monetarie totalità dei finanzieri

Sillabazione

fi | nàn | za

Pronuncia

IPA: /fi'nantsa/

Etimologia / Derivazione

dal francese finance, e questo dal provenzale finansa

Citazione

Sinonimi

tesoro dello stato, fisco, erario

politica finanziaria dello Stato

