La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Lamento di cane

Sostantivo

Enrique Guaita (Lucas González, 15 luglio 1910 – Bahía Blanca, 10 maggio 1959) è stato un calciatore argentino naturalizzato italiano, di ruolo attaccante. Giocò sia con la Nazionale argentina che con la Nazionale italiana: con quest'ultima fu campione del mondo nel 1934. Soprannominato nella sua terra natale El Indio per il suo colorito olivastro, in Italia il suo nome venne italianizzato in Enrico.

guaito m sing(pl.: guaiti)

pianto di animale

Voce verbale

guaito

participio passato di guaire

Sillabazione

gua | ì | to

Pronuncia

IPA: /gwa'ito/

Etimologia / Derivazione

deriva da guaire

Sinonimi

lamento, mugolio, uggiolio

(senso figurato) grido, gemito, strido, lamento, lagno

Contrari