La Soluzione ♚ L emette il cagnetto La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : GUAITO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente GUAITO

Curiosità su L emette il cagnetto: Enrique Guaita (Lucas González, 15 luglio 1910 – Bahía Blanca, 10 maggio 1959) è stato un calciatore argentino naturalizzato italiano, di ruolo attaccante. Soprannominato nella sua terra natale El Indio per il suo colorito olivastro, in Italia il suo nome venne italianizzato in Enrico. Giocò sia con la Nazionale argentina che con la Nazionale italiana: con quest'ultima fu campione del mondo nel 1934.

Altre Definizioni con guaito; emette; cagnetto; Il lamento del cane; Lamento di cane; Un verso lamentoso del cagnolino; Lo emette il pulcino; In cosmologia la materia che non emette radiazioni elettromagnetiche; Emette un fioco chiarore; Un tozzo cagnetto; Un essere come un cagnetto o un gattino; Un cagnetto da compagnia;