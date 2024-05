La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Insidioso come un terreno

Aggettivo

La fallacia della brutta china, detta anche fallacia del piano inclinato, della china pericolosa, o del pendio scivoloso, è un ragionamento con cui, partendo da una tesi, si trae una sequenza di conseguenze presentate come inevitabili ma, in realtà, del tutto arbitrarie. In questo modo si giunge a una conclusione finale inaccettabile con la quale si intende rigettare la tesi di partenza.

scivoloso m sing

di suolo sul quale è molto probabile scivolare

Sillabazione

sci | vo | ló | so

Pronuncia

IPA: /ivo'loso/ o IPA: /ivo'lozo/

Etimologia / Derivazione

deriva da scivolare

Sinonimi

liscio, levigato, sdrucciolevole, sdruccioloso

(di appiglio) viscido

viscido (senso figurato) (di individuo) sfuggente, falso, finto, ipocrita, simulatore, insinuante, ambiguo, subdolo, affettato, untuoso, mellifluo

Contrari

ruvido, rugoso, sicuro, agevole

(senso figurato) (di individuo) sincero, aperto

