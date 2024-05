Significato della soluzione per: Gridare a perdifiato

Verbo

Transitivo

urlare (vai alla coniugazione)

dire, pronunciare qualcosa colla massima potenza della voce non ti sento, urla !

non si urla contro le donne (per estensione) l'emissione di grida causata da dolori fisici o psichici lo sentii urlare per la disperazione (familiare) con gioia, quindi piacevole e/o accettabile, oppure al contrario con tono di voce alto per prepotenza e quindi in modo fastidioso il corriere mi ha salutato contento urlando un po' ma mi ha fatto piacere

Sillabazione

ur | là | re

Pronuncia

IPA: /ur'lare/

Etimologia / Derivazione

dal latino ululare

Sinonimi

(di cane ) abbaiare, ululare, latrare, ringhiare

abbaiare, ululare, latrare, ringhiare (di bue) mugghiare,

mugghiare, (di leone) ruggire,

ruggire, (di persone) gridare, strillare, sbraitare, strepitare, vociare

gridare, strillare, sbraitare, strepitare, vociare dire a voce alta, cantare

Contrari

mormorare, sussurrare

bisbigliare

Parole derivate

riulrare, urlo, urlamento, urlata, urlatore

Proverbi e modi di dire