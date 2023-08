Più è sorda e più fa gridare ma non è una vecchia zia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Più è sorda e più fa gridare ma non è una vecchia zia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IRA

Significato/Curiosità : Più è sorda e più fa gridare ma non è una vecchia zia

L'ira è un'emozione intensa e distruttiva che nasce dalla rabbia e dalla frustrazione. Caratterizzata da un profondo sentimento di indignazione e desiderio di vendetta, l'ira può portare a reazioni impulsive e violente. Questa emozione negativa può causare danni sia a livello interiore che nelle relazioni interpersonali. Manifestazioni fisiche dell'ira includono palpitazioni, sudorazione e agitazione. Gestire l'ira è cruciale per il benessere mentale e fisico, e può essere ottenuto tramite tecniche di rilassamento, comunicazione assertiva e introspezione. Capire le radici dell'ira e adottare strategie per affrontarla in modo sano aiuta a promuovere una maggiore serenità e armonia nelle relazioni e nella vita quotidiana.

Altre risposte alla domanda : Più è sorda e più fa gridare ma non è una vecchia zia :

