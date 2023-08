Se è sorda fa gridare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è sorda fa gridare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IRA

Significato/Curiosita : Se e sorda fa gridare

Famiglia abbott, composta da lee, la moglie evelyn, la figlia sorda regan e i figli marcus e beau, cerca rifornimenti nei locali di una cittadina abbandonata... ira sachs (memphis, 21 novembre 1965) è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. nato a memphis, tennessee, si trasferisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

